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2 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu kullanıcısı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

2 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu kullanıcısı yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları çerçevesinde, Kocaeli İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl cezası bulunan A.Ş.Ö isimli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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