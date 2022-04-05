2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı - Haberler

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2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası aranana şahıs devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası aranana şahıs devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaymaz mahallesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBY) yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında M.B., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

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