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2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Davası 7 Şubat'a Ertelendi

2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Davası 7 Şubat'a Ertelendi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası, sanıklardan birinin avukatının talebi üzerine 7 Şubat'a ertelendi. Duruşma kapalı oturumda yapıldı ve sanıkların son ifadeleri alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası, sanıklardan birinin avukatının süre talebi üzerine 7 Şubat'a ertelendi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşması kapalı oturum olarak yapıldı. Suça sürüklenen çocukların yargılanması nedeniyle gizli yürütülen duruşmada, sanıkların son ifadeleri alındı. Tutuklu sanıklar anne Bakiye Yeniçeri ile çocuklar G.K. ve K.A. SEGBİS ile bağlanırken, diğer sanıklar Bakiye Yeniçeri'nin sevgilisi Sanlı Ö. ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklardan birinin avukatının ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı 7 Şubat Cuma günü saat 09.30'a erteledi.

Beraatini talep etti

Anne Bakiye Yeniçeri duruşmada, "Çocuğun parkta düştüğü söylendi, yükümlülük ihmalim yok, herhangi bir delil gizlemedim" diyerek beraatini talep etti. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, annenin akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

"Komisyon üyesi olarak buradayım"

Duruşmaya Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "26 Aralık'ta ilk duruşması görülmüştü, bugün ikinci duruşma yapıldı. Duruşma kapalı olarak görüldü çünkü iki suça sürüklenen çocuk var. Sanıkların son ifadeleri alındı. Suça sürüklenen çocuklardan birinin avukatı süre istediği için duruşma Cuma günü sabah 09.30'a ertelendi. Muhtemelen o gün karar verilecek. Meclisten milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hem Sıla bebek davası hem de Sen Narin ile ilgili çocuk ihmali, şiddeti ve istismarı konusunda korunmaya yönelik bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun üyesi olarak buradayım" dedi.

"Davayı takip ediyoruz"

Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan, "Duruşmayı Tekirdağ Barosu olarak takip ediyoruz. Çocuklar ve anne SEGBİS ile dinlendi, tanıklar dinlendi. Daha sonra savcı mütalaa verdi ve dava kısa süre sonraya ertelendi. Davaya tanık olarak katılan babaanne konuşamadı, sağlıklı bir ifade veremedi" ifadelerini kullandı.

Teyzeden adalet çağrısı

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, "Duruşma Cuma gününe ertelendi. Dilerim ki hak eden hak ettiği cezayı alır. Bir daha böyle şeyler ülkemizde yaşanmaz. Sıla bebek inşallah son olur. Yanımızda olan tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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