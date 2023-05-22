2 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 03 LH 122 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ailesi ile yolda yürüyen H.A. (2) yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen çocuk yaralandı. Kazanın ardında çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. Minik çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR