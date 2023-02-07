2 yaşındaki çocuk ile annesi 26 saat sonra sağ çıkarıldı 3. Sayfa Haberleri 2 yaşındaki çocuk ile annesi 26 saat sonra sağ çıkarıldı Kahramanmaraş Elbistan'da 2 yaşındaki çocuk ile annesi, enkaz altından 26 saat sonra sağ çıkarıldı. 2 yaşındaki çocuk ile annesi 26 saat sonra sağ çıkarıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Elbistan'da 2 yaşındaki çocuk ile annesi, enkaz altından 26 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadan 26 saat sonra sevinçli haber geldi. Samsun ve çeşitli illerden gelen gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. 2 yaşındaki Zeynep ile annesi Ayşegül Sevinçler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ kurtarıldı. Enkaz altından önce Zeynep, ardından annesi sağ çıkarıldı. Sedyeye konulan depremzedeler, sağlık ekibine teslim edildi. Minik Zeynep'in sağlık durumunun iyi olduğu, annesinin ise ayağında kırık bulunduğu öğrenildi. Samsun'dan gönüllü olarak ilçeye gelen Emre Aksoy ve beraberindekiler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Samsun 3. Sayfa Haberler

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