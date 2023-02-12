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2 yaşındaki çocuk ile anne-babası 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

2 yaşındaki çocuk ile anne-babası 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 132 saat sonra 2 yaşındaki Dilek ile anne ve babası enkazdan canlı şekilde çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta 132 saat sonra 2 yaşındaki Dilek ile anne ve babası enkazdan canlı şekilde çıkarıldı. Yıkıntıdan en son çıkarılan baba ağlayarak kendisini kurtaran ekiplere sarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği Kahramanmaraş'ta 132 saat sonra 2 yaşındaki Suriyeli Dilek ile anne ve babası sağ olarak kurtarıldı.

Zonguldaklı su tesisatçıları ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Ebru Apartmanı'ndaki enkazdan çıkarılan Dilek'in erkek kardeşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, yıkıntıdan en son çıkarılan baba ağlayarak kendisini ve ailesini kurtaran ekiplere sarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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