2 Yaşındaki Çocuğun Çenesine Askı Saplandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Meryem B.'nin çenesine giysi askısı saplandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk, başarılı bir operasyonla kurtarıldı ve sağlık durumu iyi.
2 yaşındaki çocuğun çenesine askı saplandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki çocuğun, çenesine giysi askısı saplandı.
Olay saat 14.00 sıralarında Huzur mahallesi Ulusoy sokaktaki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Meryem B. Odada oynamaya başladı. Yerde bulduğu aslının kancasını ağzına sokarak oynarken yere düştü. Yere düşen çocuğun çenesine askının kancası saplandı. Ağlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Çocuk, çenesindeki askıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, dikkatli şekilde operasyonla çenesine saplanan askıyı çıkardılar. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.