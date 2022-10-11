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2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

3. Sayfa Haberleri

2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Sınır Dışı İşlemleri" çerçevesinde denetim yapıldı. Denetim de, "Yurda İllegal Giriş" suçundan hakkında adli işlem yapılan yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar emniyette ki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Nevşehir Göçmen 3. Sayfa Haberler

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