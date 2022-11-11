Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 TL'lik tuvalet parası tartışması ölümle sonuçlandı

3. Sayfa Haberleri

2 TL'lik tuvalet parası tartışması ölümle sonuçlandı Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci öldü Rus turist tutuklanarak cezaevine gönderildi Antalya'nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turistin darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan...

2 TL'lik tuvalet parası tartışması ölümle sonuçlandı

Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci öldü

Rus turist tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turistin darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan işletmeci hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Rus turist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kemer'de 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı. Tartışmada iddiaya göre R.K.'nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

Beyin kanaması geçirdi

Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olayın kamera kayıtları incelendi. Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çankırı'dan gelerek teslim aldı

Acı haberin ardından sabah saatlerinde Çankırı'dan gelen yakınları Özcan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu görevlilerinden teslim aldı. Cenazenin Aksu Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

turist Kemer 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title