2 savaşa tanık oldu, Türkiye'nin en yaşlı gazisine son veda

Kore ve Kıbrıs gazisi emekli albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de en yaşlı gazi unvanına sahip olan Cesuroğlu, Kastamonu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan, katıldığı Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi unvanını alan Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye'de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip olan ve 99 yaşında hayatını kaybeden Emekli Albay Ali Cesuroğlu'nun cenazesi, İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu il merkezinde bulunan Nasrullah Camiinde Cesuroğlu için tören düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ardından Emekli Albay Ali Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu Şehitliğinde toprağa verildi. Askeri tören ile uğurlanan Ali Cesuroğlu'nun cenaze geçişinde komandolar ve gaziler asker selamı verdi. - KASTAMONU