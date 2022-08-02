2 saatlik intihar girişimini film gibi izlediler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki şahıs, ilaçlarını alamadığını iddia ederek hastanenin çatısına çıktı. Yaklaşık 2 saat süren intihar girişiminde ise meraklı kalabalık olan biteni hem telefonuyla kayda aldı hem de film gibi izledi.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikiyatrist rahatsızlığı olan İ.A., ilaçlarını alamadığını iddia ederek hastanenin çatısına çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

İkna edilmekte zorlanan İ.A., zaman zaman kendini çatının kenarından aşağıya sarkıttı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı meraklı vatandaşlar olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

"İnşallah atlamaz, kötü sonuçlar olmaz"

Olayı anlatan vatandaş Muhammed Arda Akkaya, "Bu arkadaş saat 12.00'den beri burada. Polisler harap oldu, biz vatandaşlar olarak da 'Atlayacak mı? Atlamayacak mı?' korkusuyla baş başayız. İnşallah atlamaz, kötü sonuçlar olmaz. Bazı vatandaşların bu durumu film gibi çekmesi çok kötü ve iç karartıcı bir durum, bunu yapmamaları lazım. Çünkü burada bir insan canına kast etme peşinde" dedi.

2 saatlik çalışma neticesinde ikna edildi

Vatandaşlar olayı film izler gibi seyrederken, hastane çatısına çıkan polis ekipleri de İ.A.'nın atlama ihtimaline karşı ikna çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların neticesinde şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra hastaneden çıkartarak polis merkezine götürdü. - SAKARYA