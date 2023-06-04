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2 PKK terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

2 PKK terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

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