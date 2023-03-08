Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pence-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pence-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Twitter Irak PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title