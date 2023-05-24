2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., idaresindeki 40 AJ 523 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta H.İ.'nin kullandığı 03 AEM 449 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardan birinde bulunan B.N.İ. (7) yaralandı. Yaralanan çocuk ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR