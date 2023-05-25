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2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Askeri Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (28) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Ö. (53) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, H.K., F.K., H.K., ile sürücü M.Ö. ve Z.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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