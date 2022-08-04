2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin-Çay ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 45 ZF 390 plakalı otomobil, H.Ş.'nin kullandığı ve yolun cep kısmından dönüş yapmaya çalışan 42 AIY 724 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.C., isimli şahıs yaralanırken, yaralı yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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