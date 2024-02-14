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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk, 4 yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı ve araçlarda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk, 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde biri çocuk 4 kişi yaralandı, kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 YZ 527 plakalı Citroen marka otomobil ile 34 VU 8209 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.A., B.A., S.A. ve M.Y. isimli vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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