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2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1"i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1"i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Bilecik istikametine gitmekte olan E.A. idaresindeki 41 NH 951 plakalı otomobili ile aynı istikamete giden A.D. idaresindeki 11 DZ 429 plakalı otomobil, Saydam Enerji karşısındaki kavşak önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan araçlar telefon direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H. D. yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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