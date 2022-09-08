Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin TL değerinde mala zarar verme ve evden hırsızlık olayı, ilçe jandarma sorumluluk alanında 13 bin TL değerinde evden ziynet eşyası çalınması olayına karışan ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ihlal' suçundan 12 ay ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan kadın, 'taksirle yaralama' suçundan aranan kadın ile 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ' suçundan arandığı tespit edilen kadını yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title