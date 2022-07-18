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2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dönüş yolunu kaçırdığı için geri geri gitmeye çalışan otomobile 2 motosiklet çarptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dönüş yolunu kaçırdığı için geri geri gitmeye çalışan otomobile 2 motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çiğiltepe köy yolunda A.A., idaresindeki 03 LA 305 plakalı araç Sandıklı istikametine seyir halinde iken döneceği yolu kaçırdı. A.A., ardından dönmek için aracıyla geri geri ilerlemeye başladı. Bu sırada yolda ilerleyen R.Ç., yönetimindeki 03 ABA 283 plakalı motosiklet ve U.K.'nin kullandığı 03 ABG 739 plakalı motosikletler geç fark ettikleri araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri R.Ç ve U.K ile motosikletin birinde yolcu olarak bulunan H.İ.Y., yaralandı.Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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