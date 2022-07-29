2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı - Haberler

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2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı Kayseri'de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde bir evden 2 milyon TL ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı G.D.Ç. ve A.D.'nin yaptığı belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kadını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan G.D.Ç. tutuklanırken, A.D. serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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