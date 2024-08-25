2 Milyon Araç Denetlendi, 450 Bin 334 Araç-Sürücüye Cezai İşlem Yapıldı

15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi, toplam 450 bin 334 araca-sürücüye cezai işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini ve toplamda 450 bin 334 araca-sürüce cezai işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, trafikte aşırı hıza dikkati çekerek, "2024 yılı ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan 'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.