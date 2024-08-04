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2 Milyon Araç Denetlendi, 434 Bin 129 Araç-Sürücüye İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini ve 434 bin 129 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi, 434 bin 129 araca-sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini ve 434 bin 129 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 434 bin 129 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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