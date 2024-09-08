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2 Milyon Araç Denetlendi, 432 Bin 299 İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini ve 432 bin 299 araca veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımına dikkat çekildi.

29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 araç denetlendi, 432 bin 299 araca-sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini ve 432 bin 299 araca veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 araç denetlendi. Denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan

117 bin 687, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 475 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 432 bin 299 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda aşırı hız ve emniyet kemeri kullanıma dikkati çekerek, "2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sı yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan 'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları kazalarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımı; trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Şehirlerarası otobüsler de dahil seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması yasal zorunluluktur. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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