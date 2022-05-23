2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı - Haberler

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2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Altınkaya Mahallesi Albayrak 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (26) ile U.Ö. (27) sokak ortasında birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada U.Ö. ve balkonda çamaşır asan F.İ. (56) isimli kadın yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan S.Y'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın üzerinde 1 adet silah ele geçirildi. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ekiplerce saklandığı yerde bulundu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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