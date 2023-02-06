2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı iş merkezinin çökme anı kamerada

İş merkezinin çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremle çöken iş merkezinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Alandan şimdiye kadar 2 ölü 106 kişi çıkartılmıştı.

Depremle birlikte çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi'nin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katın dair olarak kullanılan yapının çökmesiyle toz bulutu alev topu gibi yayıldı. O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş merkezi en kazından 2 ölü, 106 vatandaş çıkartılmıştı. Öğlen saatlerinde ikinci artçı sarsıntıyla birlikte bloklarında birinin daha çökmesiyle çalışmalara ara verilmişti. Güvenlik gerekçesiyle ara verilen enkaz alanına çalışmalara yeniden başlandı.