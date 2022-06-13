Narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıslardan biri cinayet şüphelisi çıktı Narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıslardan biri cinayet şüphelisi çıktıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıslardan biri cinayet şüphelisi çıktı TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan bir 2 şüpheliden birinin kasten öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi. Cinayet şüphelisi çıktı Operasyonda konu ile ilgili olarak A.Ö. ve T.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan, A.Ö.'nün kasten öldürme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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