Son dakika haberi... Bilecik'te 2 katlı işyerinde yangın paniği 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Bilecik'te 2 katlı işyerinde yangın paniği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 katlı işyerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Bilecik'te 2 katlı işyerinde yangın paniği BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 katlı işyerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Akşam üstü saatlerinde Yeni Mahalle Başak Sokakta, restaurant işleten Kubilay A. İsimli vatandaşın işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 katlı işyerine dumanlar sardı. İçeride bulunan müşteriler kısa sürede dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanamaz hale geldi. Yangın ile ilgili polis inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Soner Çelik İtfaiye Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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