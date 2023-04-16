2 katlı evde yangın çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilvadi köyündeki 2 katlı evin alt katında bulunan odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin üst katına sıçradı. Evdekilerin yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU