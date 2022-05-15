2 katlı ev alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 katlı ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
2 katlı ev alev alev yandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Olay, Söğütlü Cami Cedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y'ye ait 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ev ve eşyalar ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Söğütlü, İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title