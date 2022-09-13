2 kardeşin ev ve arabasına ateş açan şahıs tutuklandı

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu 2 kardeşin ev ve arabasına tabanca ve tüfekle ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu 2 kardeşin ev ve arabasına tabanca ve tüfekle ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Pamucak Mahallesi 902. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Tamer Ş. (26) ile Ömer K. (20) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu birbirini darp eden şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılarak yollarına devam etti. Hıncını alamayan Tamer Ş., dün gece husumetli olduğu Ömer K. ve ağabeyi Mehmet K.'yı (25) telefonda tehdit etti. Tehditlerden sonra ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, sokakta silahla havaya ateş ettikten sonra park halindeki 07 AKA 41 plakalı Tofaş marka otomobili kurşunladı. Ardından olay yerinden uzaklaşan Tamer Ş., dakikalar sonra geri döndüğü sokakta 5 katlı apartmanın zemin katındaki ağabey ve kardeşin bulunduğu, 7'si çocuk 13 kişi bulunan evi hedef aldı. Eve tüfekle ateş açan şahıs daha sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli Tamer Ş.'nin peşine düşerken, şahıs kısa süren çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasına uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak, yağma, kasten yaralama, tehdit ve gasp suçlarından çok sayıda dosyası olduğu öğrenildi. Sabıkası bulunan dosyalardan da yargılanan Tamer Ş. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AKSARAY