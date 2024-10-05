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2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

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İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı katleden Semih Çelik isimli caninin geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmini andıran videoda Çelik, "Bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerli" ifadelerine yer veriyor.

İstanbul Fatih'te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan bu olayın yankıları sürerken katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE KAYDA ALDIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Semih Çelik İstanbul 3-sayfa Güncel Fatih Yaşam Hukuk Suç

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Yorumlar (11)

Bartuhan:

Ortalık çok kötü bir hal aldı, rabbim sen çocuklarımızı ailemizi koru yarabbim

84
2
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Bülent Kol:

Türkiye’de psikologlarla beraber eğitim sisteminde özel bir müfredat getirilmeli ve bütün öğretmenler bu konuda eğitilmeli. Genç ve hızlı gelişen, dinamik ve değişken bir ülkenin getirdiği zorluklara yoksa çare bulamayız. Gençlerin günlük 10 saat sosyal medyada geçirdiği bir dönemde ve ebeveynlerin bu konuda fazla bir şey yapamaması ülkenin beka sorunu haline gelmiş durumda.

60
2
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A B:

Bu varlıklara şeytan suyu karışmış olsa gerek o yüzden besmele ile her işin başında unutmayın

30
7
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Murat Kara:

Bu habere yayın yasağı getirilmeli

23
4
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İlyas Özel:

bunları duyup bu psikopatin yanında hala durulurmu arkadaş....

23
1
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Cradle Stone:

ŞEYTAN İBLİS

20
3
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JY:

OKULLARDA DİN DİN DİN DİYE DİYE İTAAT EDEN BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ DİYE GENÇLERİN BEYNİNİ YOK ETDİLER. KOCA BİR NESİLİ HARCADILAR.

4
18
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Sihirbazın Çırağı:

Eee siyasetçileri gördü ve ne kadar cennete gireceğinden emin olan siyasetçiler olduğunu fark etti ve anladı ki intihar ederken sevdiklerini de yanında götürürse cehenneme filan gitmeyecek ve siyasetçiler gibi cennete gidecek. Bu algıya ulaşmasında Diyanet İşleri Teşkilatımızın yadsınamaz katkıları olup olmadığını kendileri gayet iyi biliyorlardır. Onlar intihar edersen cennet yok dese bile cennete gideceğinden emin imam ve siyasetçileri gördükçe, intihar edince cennetin kralı olacağını düşündü.

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11
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Cradle Stone:

ŞEYTANNN İBLİSSSSS

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2
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mustafa kılıç:

insan önce kendinden sonra ailesinden sonra komşusundan sonra sokağından.....vs. biz ailemizle ilgileniceğimize başka insanların dertlerine düştük tam magazinci olduk. tohum iyiyse meyve verir bozulmuşsa değil.

4
0
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