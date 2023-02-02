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2 gündür aranıyordu, kayalıklarda sıkışmış halde sağ bulundu

3. Sayfa Haberleri

2 gündür aranıyordu, kayalıklarda sıkışmış halde sağ bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aranan vatandaş kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aranan vatandaş kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. 2 gündür sıkıştığı yerden çıkamayan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

2 gün önce Atalan beldesi Cumalar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Cuma'nın (42) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramaların devam ettiği esnada Çerçioğlu köyü yeşil mevkisinde bulunan kayalık bölgeye gezmeye giden gençler, sıkışan Yusuf Cuma'yı fark ederek durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden 1 saatlik uğraşın ardından çıkarılan Yusuf Cuma olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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