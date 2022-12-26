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2 günde 3 otomobil çalan zanlı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

2 günde 3 otomobil çalan zanlı yakalandı

İstanbul'da 2 gün içinde 3 otomobil çalan ve park halinde bulunan 2 otomobilden de hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

İstanbul'da 2 gün içinde 3 otomobil çalan ve park halinde bulunan 2 otomobilden de hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen şüphelinin, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da 21 Aralık'ta S.K.'ye ait olan park halindeki bir otomobili çalan hırsızlar, bir gün sonra Bahçelievler'de biri M.Ö.'ye, diğeri de M.E.'ye ait olan 2 otomobil daha çaldı. Şüpheliler, bir başka otomobilin içinden de hırsızlık yaptı. Son olarak Büyükçekmece'de A.K.A.'ya ait lüks otomobilin içinden hırsızlık yapıldı. İhbar üzerine hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını izledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki otomobillerin yanına gelerek, kapılarını açıp çaldıkları görüldü. Bunun üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Avcılar ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda şüphelilerden S.Y. (19) yakalandı. Zanlının daha önceden 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Karakolda işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Polis, kimlikleri tespit edilen S.Y.'nin suç ortaklarını da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler İstanbul Avcılar 3. Sayfa Haberler

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