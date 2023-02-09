2 göçmen aileyi zorla tutup şiddet uygulayan 6 kişi tutuklandı İran'a yasa dışı çıkış yapmak amacıyla Eskişehir'den Van'a gelen ve aralarında küçük çocuklar ile hamile bir kadının da olduğu 8 kişilik iki göçmen aileyi zorla tutup şiddet uygulayan 9 kişiden 6'ı tutuklandı.

2 göçmen aileyi zorla tutup şiddet uygulayan 6 kişi tutuklandı

VAN - İran'a yasa dışı çıkış yapmak amacıyla Eskişehir'den Van'a gelen ve aralarında küçük çocuklar ile hamile bir kadının da olduğu 8 kişilik iki göçmen aileyi zorla tutup şiddet uygulayan 9 kişiden 6'ı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Jandarma Dedektifleri' olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timince göçmen kaçakçılığını üst seviyede organize eden şüpheli şahıslara yönelik yürütülen planlı faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İran ülkesine yasa dışı çıkış yapmak amacıyla Eskişehir'den Van'a gelen ve aralarında küçük çocuklar ile hamile bir kadının da olduğu 8 kişilik iki göçmen aileyi ilk aşamada Van merkezde bulunan bir evde, akabinde Saray ilçesinde bir evde zorla dört gün tutup, şiddet uyguladıkları, paralarını zorla aldıkları tespit edilen 9 şahıstan 6'sı yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir" denildi.