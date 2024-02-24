Üye Girişi
Haberler

2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı motosikletin üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında

Kendi kazalarını böyle kaydettiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı motosikletin üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ömer Faruk K.yönetimindeki 16 BDZ 711 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan sürücü Abdulhamit F.Yönetimindeki 16 BGD 713 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki 16 AJP 633 plakalı otomobile çarpıp durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ.yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletini arkadaşına sürmesi için veren Mahsun İ.(27), kazanın ardından aksiyon kameraya "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahsun İ., kaza anını sosyal medya hesabında paylaştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnegöl Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir? Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir? Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bolu adayı İsa Sayın kimdir? Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Saadet Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bingöl adayı Mehmet Eser kimdir? Saadet Partisi Bilecik belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bilecik adayı Ethem Ersöz kimdir? Saadet Partisi Aydın belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Aydın adayı Fatih Karahan kimdir? HSK atama kararnamesi 24 Şubat Cumartesi yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title