2 gencin ölümüne sebep olan cinayet gibi kazada karar

"Eşim oğlumun ölümüne dayanamadı, acıdan kalp krizi geçirdi ve vefat etti"

"Aklımı oynatmak üzereyim"

KOCAELİ - Kocaeli'de kaldırımda yürüyen Ayber Erkut ile Muhammed Ali Kraan'ın ölümüne sebep olan trafik kazasına ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu iki sanığa 9'ar yıl, tutuksuz sanığa ise 4 yıl hapis cezası verdi. Duruşmada sinir krizi geçiren Muhammed Ali Kraan'ın annesi, "Benim oğlum dışımda kimsem yoktu. Ablam oğlumun acısına dayanamadı kalp krizinden vefat etti. Ayber'in babası 3 kez felç geçirdi, 3 kez kalp krizi geçirdi ve oğlunun acısına dayanamayarak o da öldü. Aklımı oynatmak üzereyim" dedi.

Kaza, 20 Haziran 2024'de İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, Sıla A. hakimiyetindeki 41 ACR 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan ile Ayber Erkut'a çarparak takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. isimli sürücüler tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken, avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2024 yılında mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı, Ayber Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı ancak bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

Son celse

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan açılan dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Gökhan K., İsmail O., tutuksuz sanık Sıla A., Muhammed Ali Kraan'ın annesi Tezcan Tezgel, Ayber'in annesi Fatma Şennur Erkut ve taraf avukatları katıldı.

"Dağ gibi oğlumu öldürdüler"

Sanıklardan şikayetçi olan anne Tezcan Tezgel, "Dağ gibi oğlumu öldürdüler. 23 yaşındaydı, tek evladımdı, kimsesiz kaldım. Oğlumun kanını geri istiyorum. Yaptıklarının yanına kar kalmasın. Oğlumu paramparça ettiler, cesedini yıkayamadılar" dedi.

"Eşim oğlumun ölümüne dayanamadı"

Ayber Erkut'un annesi Fatma Şennur Erkut da, "Eşim oğlumun ölümüne dayanamadı, acıdan kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Yalnız kaldım. sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

3 sanık da tahliyesini istedi

Sanık Sıla A., beraatini isteyerek, üzgün olduğunu dile getirdi. İsmail O. ise "Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. 10 aydır cezaevindeyim. Arabada ailem, çocuklarım vardı. Kaçmadım, uzaklaşmadım. Herkese yardım ettim. Babam 15 yıldır yatalak. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Zor durumdayım. Verilecek cezaya razıyım ancak tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan K. de aileye başsağlığı dileyerek, olayda suçu olmadığını belirtti ve tahliyesini talep etti.

2 sanığa 9'ar yıl hapis, 1 sanığa 4 yıl hapis

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gökhan K. ve İsmail O'yu, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışlarında samimi bir pişmanlık gözlemlenmediği gerekçesiyle cezalarında takdiri indirim uygulanmadı. Her iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ehliyetleri 2 yıl 6 ay süreyle geri alındı.

Diğer sanık Sıla A. ise takdiri indirim uygulanmaksızın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedilen sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine ve ehliyetinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

"Kaldırımda yürüyen biri doktor, biri mühendis 2 genci keyfi süratle vurup öldürüyorlar"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan acılı anne Tezcan Tezgel, "Ben bir anne olarak bu ceza yeterli görmüyorum. 2 aslan gibi genç hiç suçu yokken, sıfır hata ile öldü ve verilen cezalar çok komik. Bunların en az 20'şer yıl alması lazımdı ama kanunumuzda yok. Büyüklere sesleniyorum. Benim gibi ciğeri yanan çok insan var. Bu cezaların icabına bakın, caydırıcı olsun. Kaldırımda yürüyen biri doktor, biri mühendis 2 genci keyfi süratle vurup öldürüyorlar. Aldıkları ceza 9 sene, yatacağı 5 sene. Ben 23 sene oğlumu büyütmek için neler yaptım. Vatana, millete aslan gibi evlat yetiştirdim. Oğlum için mesleğimi, hayatı bir kenara koydum" dedi.

"Oğlum yoksa ben de yokum"

Karara itiraz edeceğini aktaran anne Tezgel, "Sağ olsunlar, hakim ve savcı çok özveri gösterdi. Eminim onlarda benim kadar çok üzgünler ama onların da yapacağı bir şey yok, kanun bu. Oğlum 2 üniversite bitirdi, 2 dil biliyordu. Daha işe yeni başlamıştı. Türkiye önemli bir değerini, geleceğini kaybetti. Gençler yetişmiyor, nüfus yaşlanıyor. Bu trafik cezalarına lütfen yaptırım getirin. Benim oğlum dışımda kimsem yoktu. Ablam oğlumun acısına dayanamadı kalp krizinden vefat etti. Ayber'in babası 3 kez felç geçirdi, 3 kez kalp krizi geçirdi ve oğlunun acısına dayanamayarak o da öldü. Benim halim zaten ortada. Tedavi görüyorum, beni hastaneye yatıracaklar ama kabul etmiyorum. Aklıma oynatmak üzereyim. Adalet istiyorum. Yemin ediyorum gelir Kocaeli Adliyesi'nin önünde kafama sıkarım. Oğlum yoksa ben de yokum. Ben adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

"3 sanığın 2'si asli kusurlu, 1'i tali kusurlu olarak belirlendi"

Kraan Ailesi'nin avukatı İbrahim Eriz ise "Taksirle ölümü sebebiyet vermeden dolayı açılan davaydı. 3 sanığın 2'si asli kusurlu, 1'i tali kusurlu olarak belirlendi. Asli kusurlulara 9 yıl ceza ve tutukluluk hallerinin devamına, tali kusurluya da 4 yıl hapis ve daha önce de tahliye edildiği için de tutuksuz halinin devamına karar verildi" ifadelerini kullandı.