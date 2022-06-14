2 gencin 5 gündür arandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler

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2 gencin 5 gündür arandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 gencin 5 gündür arandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için günün aydınlanmasıyla gece boyu devam eden çalışmalar yeniden hızlanırken, gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için günün aydınlanmasıyla gece boyu devam eden çalışmalar yeniden hızlanırken, gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse'nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusunda günün aydınlanmasıyla gece boyu devam eden çalışmalar yeniden hızlandı. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.'nın adını söylediği ortaya çıktı.

İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 5 gündür didik didik arandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler ise Acıpayam Adliyesine sevk edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serinhisar Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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