2 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi - Haberler

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2 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye kontrolü gerçekleştirdiği esnada 2 kişiyi fark ederek destek ekibe haber verdi. Destek ekibinin gelmesiyle yakalanan 2 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Yakalanan A.Ö. ve A.Y.'nin FETÖ ile bağlantılarının olmasının anlaşılması üzerine nöbetçi savcıya bilgi verilerek savcının talimatı ile her 2 şahıs gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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