2 çocuk annesini öldüren katil yeğen yakalanıp tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 çocuk annesini öldüren katil yeğen yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, bir hafta önce Ceyhan'ın İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül'ü (43) yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. (28) olduğu belirlendi. Ö.Ş.'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Kaçan şüpheli Ö.Ş.'nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına şüphelinin Adana'ya kaçtığı belirlendi. Bir haftadır kaçtığı yerde saklanan zanlının adresini tespit eden polis baskın yaptı. Ö.Ş., polisin baskını ile yakalanıp Ceyhan'a götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıs, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA