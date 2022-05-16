2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs tarihinde 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs tarihinde 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Şırak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 03 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat geniş bir şekilde devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Tragger, Şırnak, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title