2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs tarihinde 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Şırak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 03 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat geniş bir şekilde devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa