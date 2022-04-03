2 bine yakın uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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2 bine yakın uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 bine yakın uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 bine yakın uyuşturucu hap ve metanfetaminle yakalanan biri yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 bine yakın uyuşturucu hap ve metanfetaminle yakalanan biri yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Uşak karayolunda oluşturulan uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta bulunan biri yabancı uyruklu iki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler ardından otomobilde arama yaptı. Aramada bin 931 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap, 9 adet extasy hap, 8,32 gram metamfetamin ve 4 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Halil K., Ramazan D. ve yabancı uyruklu Elchin H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

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