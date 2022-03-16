2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler

AMASRA, BARTIN (İHA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi yol anıtında kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri, 1'i kamu personeli toplam 4 kişi tutuklandı.

Bartın'ın Amasra ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan ve Roma döneminde yapılan 2000 bin yıllık tarihe sahip Kuş Kayası Yol Anıtı ile aynı bölgede yer alan ve aynı dönemde yapıldığı değerlendirilen tarihi yol anıtında kaçak kazı yapan 4 kişi Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce suçüstü yakalandı.

Savrankaya Tepesi olarak bilinen bölgedeki tarihi yol anıtında kaçak kazı yapıldığına yönelik edinilen istihbari bilgilerin ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında Görevli Bçvş, S.Ç., Uzm. Çvş. N.D., Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumunda şoför olarak görevli Y.Y. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandılar.

Yoğun kar yağışı altında ve gündüz saatlerinde gerçekleştirilen kaçak kazı sırasında tarihi yol anıtının delici aletlerle tahrip edildiği görülürken yapılan aramalarda; tabanca, el jeneratörü, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç, kazma ve kürek gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bçvş, S.Ç., Uzm. Çvş. N.D., Y.Y. ve M.A. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - BARTIN