Kırşehir'de bir işletmeye giren hırsız, kasadan 2 bin TL çalarken, kırdığı kapı nedeniyle de 20 bin TL'lik zarar verdi. Olay Ankara - Kayseri karayolu üzerinde yer alan bir restoranda meydana geldi. 14 yaşında olduğu öğrenilen E.D., iddiaya göre sabah saatlerinde kaldığı yurttan kaçtı. Şüpheli E.D.; restoranı bir süre izledikten sonra işletmenin dış kapısını kırarak içeri girdi. Soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çeken hırsız, işletmenin kasasından 2 bin lira nakit parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay; işletme müdürü Suat Köroğlu tarafından fark edildi. Köroğlu, kamera kayıtlarını izledikten sonra polisin hırsızı kısa sürede yakaladığını söyledi. 2 bin lira çaldı 20 bin lira zarar açtı Restoranın güvenlik kameralarını izledikten sonra hırsızın kısa sürede yakalandığını aktaran ve 20 bin liralık zarara üzüldüklerini söyleyen Köroğlu açıklamasında; 'Olayın ardından kamera kayıtlarını inceledik. Hırsız dakikalar içerisinde kasadan 2 bin lira alarak uzaklaştı. Biz, 2 bin lirada değiliz ama verdiği 20 bin liranın acısını yaşıyoruz' dedi. Yaşanan olayın ardından yakalanan E.D., ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

2 bin lira çaldı, 20 bin liralık zarar verdi Kasa hırsızlığı kamerada

- 2 bin lira çaldı, 20 bin liralık zarar verdi

Kasa hırsızlığı kamerada

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir işletmeye giren hırsız, kasadan 2 bin TL çalarken, kırdığı kapı nedeniyle de 20 bin TL'lik zarar verdi.

Olay Ankara - Kayseri karayolu üzerinde yer alan bir restoranda meydana geldi. 14 yaşında olduğu öğrenilen E.D., iddiaya göre sabah saatlerinde kaldığı yurttan kaçtı. Şüpheli E.D.; restoranı bir süre izledikten sonra işletmenin dış kapısını kırarak içeri girdi. Soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çeken hırsız, işletmenin kasasından 2 bin lira nakit parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay; işletme müdürü Suat Köroğlu tarafından fark edildi. Köroğlu, kamera kayıtlarını izledikten sonra polisin hırsızı kısa sürede yakaladığını söyledi.

2 bin lira çaldı 20 bin lira zarar açtı

Restoranın güvenlik kameralarını izledikten sonra hırsızın kısa sürede yakalandığını aktaran ve 20 bin liralık zarara üzüldüklerini söyleyen Köroğlu açıklamasında; "Olayın ardından kamera kayıtlarını inceledik. Hırsız dakikalar içerisinde kasadan 2 bin lira alarak uzaklaştı. Biz, 2 bin lirada değiliz ama verdiği 20 bin liranın acısını yaşıyoruz" dedi. Yaşanan olayın ardından yakalanan E.D., ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.