Gaziantep #kategori haberleri#... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları 2 araçta arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçlardaki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 3. Sayfa AA / Fırat Özdemir Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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