Gaziantep #kategori haberleri#... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları 2 araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araçlardaki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Fırat Özdemir - 3. Sayfa