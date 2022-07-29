Gaziantep #kategori haberleri#... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep #kategori haberleri#... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep #kategori haberleri#... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Gaziantep'te 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları 2 araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araçlardaki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Fırat Özdemir - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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