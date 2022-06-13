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2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce ele geçen yüklü miktardaki sentetik ecza ile ilgili aranan İ.K.'nin (29) kaldığı adrese operasyon düzenledi. Evinde çok miktarda sentetik ecza ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı. Bugün 2 ayrı uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen İ.K. nöbetçi mahkemeye ifade verdi. İ.K. evinde ele geçen sentetik eczayı 25 bin liraya kendi kullanımı için aldığını ve kimseye uyuşturucu satmadığını söyledi. Kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucuyla ilgili de ifade veren İ.K. kendini savunarak, arkadaşının kargo ile tekstil ürünleri geleceğini söylediğini, kargoda uyuşturucu olduğunu bilmediğimi ileri sürdü. Mahkeme, İ.K.'nin 2 ayrı uyuşturucu suçundan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan İ.K. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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