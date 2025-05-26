2 araç kavşakta çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

2 araç kavşakta çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
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2 araç kavşakta çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı Sivas'ta kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

2 araç kavşakta çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ta kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı kavşağında meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 58 DN 797 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan O.B. idaresindeki 58 AFG 364 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra T.B., F.B., E.B. ve F.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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