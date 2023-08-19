AVCILAR'da arıza yaptığı için 3 haftadır park halinde olan 1988 model otomobil pazar tezgahı olarak kullanıldı. Piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olan otomobilin üzerindeki eşyaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AVCILAR'da arıza yaptığı için 3 haftadır park halinde olan 1988 model otomobil pazar tezgahı olarak kullanıldı. Piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olan otomobilin üzerindeki eşyaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Avcılar'da yaşayan Barış Güler, 1988 model üzeri açık otomobilini tamir ettiremediği için Ambarlı Mahallesi Nehir Sokak'ta park etti. Otomobil 3 hafta park edildiği yerde kaldı. Otomobilin park edildiği bölgede kurulan semt pazarında ikinci el kıyafet ve eşya satan bir kadın tezgah açacak yer bulamayınca, Güler'den kıyafetleri otomobilinin üstünde sergilemek için izin istedi. Barış Güler, kadının ilginç teklifini kabul etti ve kadın otomobili haftada bir gün ürünlerini sergilemek için kullandı. Yaklaşık 160 bin lira değerindeki otomobil, belki de 'Türkiye'nin en pahalı tezgahı' haline geldi.

Pazarda esnaflık yapanlar ve alışverişe gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pazara alışverişe gelen ve böyle bir şeyi başka yerde görmediğini söyleyen Yeroğlu, Müşterisi bol olsun. dedi.

Pazardaki başka biri ise, Buraya has, gayet güzel diye konuştu.

Barış Güler bir süre sonra aracını tamir ettirip park ettiği alandan aldı ve ilginç pazar tezgahı kalkmış oldu.