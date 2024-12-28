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19 Yıl Sonra Beraat: Kastamonu'daki Cinayet Davasında Zaman Aşımı

19 Yıl Sonra Beraat: Kastamonu'daki Cinayet Davasında Zaman Aşımı
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Kastamonu'da 2005 yılında işlenen cinayetle ilgili olarak tutuklanan 2 sanık, zaman aşımı nedeniyle beraat etti. 19 yıl sonra sonuçlanan davada, katil zanlıları hakkında suçlamalar düşürüldü.

Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılması ile yakalanarak tutuklanan 2 sanık, zaman aşımı uygulanması sebebiyle beraat etti.

Olay, 2005 yılında Kastamonu'nun Merkez ilçesi Hacıbey köyü ile Etyemez köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek amacı ile yolda seyir halinde olan Halil Çamyaran, silahla başına 2 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Halil Çamyaran'ın katil zanlısı aradan geçen zamana rağmen bulunamadı. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi olarak Hamdi K. ve Ninal T. isimli şahısların da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Hamdi K. ve Nihal T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan Hamdi K.'nin, öldürülen Halil Çamyaran'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Hamdi K. ve Nihal T. hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Kasım ayında görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanıklar Hamdi K. ve Nihal T., bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mütalaayı okuyan Cumhuriyet savcısı, dosyanın zaman aşımına uğramasından ötürü, davanın düşürülmesini ve sanıkların da ayrı ayrı beraat ettirilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Nihal T., beraatını talep ederek suçsuz olduğunu söyledi. Tutuksuz yargılının diğer sanık Hamdi K. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki suçlamaların, zaman aşımının dolması dolayısıyla ayrı ayrı düşürülmesine ve adli kontrol kararlarının da kaldırılmasını kararlaştırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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