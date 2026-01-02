Haberler

Manisa'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde silahla yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan M.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Güneş Mahallesi'nde saklandığı evde operasyonla gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü M.Y.'nin (35) Güneş Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

